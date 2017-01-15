نشرة المساء من أخبار مصر

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شكري يؤكد لـ "لافروف" على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الروسية
مصر والاتحاد الاوروبي يبحثان الموضوعات الاقليمية والدولية المشتركة
الرئيس يستعرض استعدادات تفعيل التأمين الصحي الشامل وحملة "صحة المراة"
سفير سيراليون بالقاهرة:نتطلع لمزيد من دعم الأزهر لمواجهة الفكر المنحرف
مدبولي يزور مركز الأبحاث والتطوير
التكنولوجي التابع لجامعة شتوتجارت
لافروف: علاقاتنا مع مصر انتقلت إلى مستوى تعاون وشراكة استراتيجية بناءة
"القوي العاملة" توقع بروتوكول تعاون للتدريب علي مهنة "جليس المسن"
البرلمان يوافق على قرارين جمهوريين
شكري: لن نفرط بذرة رمل واحدة من سيناء
البرلمان يوافق على منحة 600 ألف دولار
لمحطة "أبو رواش" للصرف الصحى
شكري: رؤيتنا مع روسيا متطابقة حول القضية الفلسطينية
البرلمان يقر نهائيا مشروع قانون ربط موازنة
الدولة 2019 / 2020
السيسي يشير الي أهمية البعد البرلماني
والشعبي في العلاقات مع صربيا
"الوطنية للصحافة": رفع أسعار الصحف القومية "جنيه واحد" ابتداء من يوليو
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لاستئناف "مرسيدس" أعمالها في مصر
وكيل الأزهر: حريصون على التعايش السلمي
واحترام الآخر
شكري: التوافق بين روسيا ومصر سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار العالمي
التعليم: 91.4 % نسبة النجاح بالصف الأول الثانوي
البرلمان يقر مشروع قانون العلاوات الدورية للعاملين بالدولة
شكري: نأمل في استئناف وفود السياح الروس للمنتجعات المصرية بشكل كامل
ترامب يوقع قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على طهران
عريقات: الشعب الفلسطيني وصل لأعلى مرحلة من الوعي السياسي
لافروف يعرب عن أمله في حل الأزمة القائمة مع مجلس أوروبا قريبًا
ترامب: على الدول المستفيدة من مضيق هرمز أن تحمي ناقلاتها بنفسها
الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة مدفوعة بقطاع التكنولوجيا
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"المالية": 150 مليار جنيه زيادة في الموازنة الجديدة
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