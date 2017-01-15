نشرة المساء من أخبار مصر

ميمي الشربيني: الكرة في دمي.. وأجمل سنوات حياتي في طفولتي

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم أكد الكابتن ميمي الشربيني المعلق الرياضي الكبير أن بداية ارتباطه بكرة القدم كانت عن طريق نادي المصرى القاهرى وبعدها كانت الانطلاقة