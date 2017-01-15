شيخ الأزهر يدعو إلى الربط بين التقدم العلمي والدين

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إلى الربطp بين التقدم العلمي وبين الدين باعتباره حارسا أمينا على الأخلاق الإنسانية،شريطة أن نأخذ الدين من الكتب المقدسة ومن تعاليم الأنبياء وسلوكهم وتصرفاتهم.

وقال شيخ الأزهر - خلال مؤتمر قمة قادة الأديان والذي تقام فعالياته بالمقر الرئيسي للأكاديمية البابوية للعلوم بالفاتيكان تحت عنوان "تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي" اليوم الجمعة - إنه لا يوجد أدنى شك في أن الثورة التقنية الرقمية لن تتوقف عن تطور يختلط فيه النافع بالضار،والمصلحة بالمفسدة، ما دامت هذه الثورة تتطور في غيبة من حراسة الأديان والأخلاق الإلهية، موضحا أن الحل لا يكون بمجابهة هذه الثورة، وإنما بالبحث الجاد عن إمكان العودة إلى كيفية الربط بين التقدم العلمي وبين الدين بحسبانه حارسا أمينا على الأخلاق الإنسانية،شريطة أن نأخذ الدين من الكتب المقدسة ومن تعاليم الأنبياء وسلوكهم وتصرفاتهم.

وأوضح شيخ الأزهر أن الانفصام الذي حدث بين مسار العلم ومسار الدين هو مأساة الإنسان المعاصر اللذي يتقدم في مجا

شيشي



