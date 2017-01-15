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عبد العال يحيل مشروع قانون مكافحة الشائعات للجنة المختصة

عبد العال يحيل مشروع قانون مكافحة الشائعات للجنة المختصة

عبد العال يحيل مشروع قانون مكافحة الشائعات للجنة المختصة

تاريخ النشر

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمي و 60 نائبا آخرين بشأن الذوق العام إلى لجنة مشتركة من لجنتى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية. 

وقال عبد العال: استوقفتني كلمة الذوق العام، هذا من التعبيرات التي لا يمكن ضبطها كونها لا تدخل في السلوك، فما تراه جيدا يراه الآخر غير جيد. أرجو ألا نتدخل في الشأن الشخصي، نحن دولة تاريخيا تقبل الجميع دون تمييز ومنفتحة على الجميع".

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن مكافحة الشائعات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.


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