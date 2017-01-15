السبت.. انطلاق المؤتمر الوطني الثامن للشباب

يعلن المؤتمر الوطني للشباب عن انعقاد نسخته الثامنة يوم السبت الموافق 14 سبتمبر في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة.

وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي سينعقد لمدة يوم واحد ثلاث جلسات، أبرزها جلسة "اسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين اخرين.

جلسة "اسأل الرئيس" تعتبر أبرز جلسات المؤتمر الوطني للشباب من حيث التفاعل والتأثير والتي يقوم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتواصل بشكل مباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، في محاولة منه لإثراء وزيادة الوعي العام للمصريين بكل ما يدور في البلاد.

وسيتم فتح باب توجيه الأسئلة عليها على الموقع الإليكتروني Askthepresident.net

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.

وبدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة في شهر ديسمبر من نفس العام، ليمر بسلسلة من المؤتمرات في مختلف أقاليم مصر، كان آخرها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وساهم المؤتمر في خروج العديد من التوصيات، كان أبرزها تدشين منتدى شباب العالم، والذي عقدت منه نسختان حتى الآن، والذي كان له العديد من التوصيات، منها تنفيذ مخرجات ملتقى الشباب العربي الأفريقي.

وجاء من بين توصيات المؤتمر الوطني إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب.