"مصرللطيران" تصدر بياناً بشأن تأخر الطائرة القادمة من روما

أشار مصدر مسئول بمصرللطيران بخصوص ما نشر في أحد المواقع الإلكترونية عن استياء ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من روما رقم MS 794، نتيجة تأخر إقلاع الطائرة يوم كامل دون إبداء أسباب ،الى أن هذا الكلام عار من الصحة وان ما حدث انه عند هبوط طائره الشركة القادمة من مطار القاهرة الدولى فى مطار روما حدث lightning strike وهو حدوث صاعقة في السماء ارتطمت بالطائرة وتسببت في بعض الاضرار بجسم الطائرة .

وأرجع ذلك نظرا لظروف الأحوال الجوية المضطربة فى أوروبا حاليا ..وهو أمر معتاد في كثير من رحلات شركات الطيران ، وعلي الفور قام قائد الطائرة بابلاغ مركز العمليات بوجود عطل فني في الطائرة أثناء الهبوط.

ومن منطلق حرص مصرللطيران علي أمن وسلامة وراحة عملائها والتي تضعها دائماُ علي قمة أولوياتها وأن ما تتخذه من إجراءات يأتى فى إطار التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة الدوليه ، تم إخطار الركاب على الفور بهذا التأخير وقامت بانزال جميع الركاب من الطائرة بعد التأكد من أن إصلاح العطل سيستغرق وقتاُ غير محدد ( يتم مراجعه الطائره فنيا بالكامل ).

وتم إستضافتهم وتقديم المأكولات والمشروبات لهم بالمطار. ، وتم تسكين 88 راكبا في 69 غرفة في أحد الفنادق القريبة من المطار لحين اصلاح العطل وسفر بقية ركاب الترانزيت علي طائرات اخري 10 ركاب علي الخطوط الجوية الإثيوبية و 3 ركاب علي طيران الاتحاد و راكب علي الخطوط الجوية التايلاندية و9 ركاب على الخطوط الجوية الإيطالية .

وقد تبين ان العطل سيستغرق يوما أخر، فقد قامت مصر للطيران بتكبير طراز الطائرة القادمة اليوم من مطار القاهرة إلى روما ليصبح طراز 330/300 الذى يتسع لعدد ٣٠٠ راكب بدلا من طراز البوينج ٧٣٧/٨٠٠ وذلك لاستيعاب ركاب رحلتى امس واليوم .

وسيتم استقبال ركاب الرحلة اليوم عند عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن من قبل فريق العلاقات العامة والمحطة لتقديم كافة التسهيلات وانهاء إجراءات وصولهم فى اسرع وقت .

وتهيب مصر للطيران من وسائل الإعلام تحري الدقة فى تناول المعلومات والرجوع الي المصادر الرسمية فيما يصل اليها من أخبار حتى تكون الموضوعية هي أساس ماينشر على الرأي العام.



