نشرة المساء من أخبار مصر

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مصر تُدين التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا في العاصمة التونسية
الرقابة توجه ضربات متلاحقة للمتاجرين بوظائفهم
"التعليم" : مد فترة القبول بمدارس المتفوقين حتى 1 يوليو
رئاسة الجمهوريّة التونسية : الحالة الصحية للرئيس السبسي مستقرة
أبو الغيط والمبعوث الأمريكي يبحثان تطورات الوضع الراهن في السودان
"المالية" تطرح سندات وأذون خزانة بـ 20 مليار جنيه
البورصة تربح 5.7 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها
أمم أفريقيا.. منتخب مدغشقر يفوز بهدف نظيف علي منتخب بوروندي
مدرب مالي: جاهزون لمواجهة تونس في "كان 2019"
"أودي" تعدّل Q7 الأسطورية
داليا مصطفى: تمردت على نفسي في مسلسل "قمر هادي"
كيف تواجهين مشكلات البشرة فى الصيف
ضبط 4 آلاف عبوة عصير بمصنع غير مرخص في الغربية
نموذج علمي مروع عن شكل الإنسان عام 2100!
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