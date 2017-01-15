نشرة المساء من أخبار مصر

د. محمد عبد الوهاب: نحتاج للتوعية للحفاظ على أكباد المصريين

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم أكد الدكتور محمد عبد الوهاب رائد صناعة الكبد في مصر أن مهنة الطب تحتاج إلى إنسانية خاصة في التعامل مع الفقراء لأن لهم الحق في