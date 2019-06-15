التعليم: امتحان الاستاتيكا سار بشكل جيد ورصد 5 حالات غش

قال مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان خالد عبد الحكم إن امتحان الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا ) للثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) سار بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.







وأضاف عبد الحكم، فى بيان له عقب الامتحان، أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، مشيرا إلى أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة تمكنوا من رصد 5 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك في محافظات القاهرة "إدارة القاهرة الجديدة"، وقنا "إدارة نجع حمادي"، وكفر الشيخ "إدارة بيلا"، والقليوبية "إدارة طوخ"، وأسوان "إدارة أسوان التعليمية"، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.





وأدى امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، في الرياضيات التطبيقية بإجمالي عدد 117 ألفاً و331 طالب/ طالبة داخل 1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية، وفقا للبيان.





كما أدى الطلاب المكفوفين الامتحان اليوم في مادة الجغرافيا (ورقة أولى) بإجمالي عدد 192 طالب/ طالبة أمام 23 لجنة على مستوى الجمهورية، وأدى طلاب الثانوية العامة بمدارس (STEM) الامتحان اليوم في اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، بإجمالي عدد 365 طالب/ طالبة وفي مقاييس المفاهيم في اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 365 طالب/ طالبة.





ومن المقرر أن يقوم الطلاب الشعبة العلمية (رياضيات) يوم الاثنين المقبل بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) ، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء، وطلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.







