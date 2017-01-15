السيسي يوجه بتنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و وزيرة التخطيط، حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بمثابة نقلة نوعية لمستقبل الأداء الحكومي الحديث.



كما وجه الرئيس بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.



