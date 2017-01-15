بالصور..مصر للطيران تتسلم الطائرة السادسة من طراز إيرباص A220-300

تسلمت الشركة الوطنية مصر للطيران صباح اليوم الأحد بمطار القاهرة الطائرة السادسة من طراز إيرباص A220-300 حروف تسجيل SU_GFB تزامنا مع مشاركة مصر للطيران في المعرض المقام بمدينة دبي Dubai Airshow والذي تعرض فيه هذا الطراز الجديد كونها أول شركة طيران مشغل له في شمال افريقيا والشرق الأوسط وذلك من إجمالي 12 طائرة من الطراز ذاته، تعاقدت عليها الشركة الوطنية ومن المقرر وصولها جميعا قبل منتصف العام المقبل، في ضوء تنفيذ خطة مصر للطيران الاستراتيجية في تحديث وتطوير أسطولها، وبما يناسب احتياجات السوق وخطط الشركة للتوسع في خطوط التشغيل.



ويعد هذا الطراز من بين الطائرات الأكثر تطورًا وابتكارًا على مستوى العالم في فئة الطائرات ذات الممر الواحد، بما يضمه من مقصورة مميزة ومقاعد وأرفف تخزين حقائب واسعة، بخلاف النوافذ الكبيرة التي توفر المزيد من الضوء الطبيعي والاستمتاع بالسماء وتوافر خدمات الانترنت والvideo streaming.

وتسعى مصر للطيران لتحقيق تجربة سفر مميزة تلبي رغبات عملائها على متن هذا الطراز والذي يغطي وجهاتها الداخلية والإقليمية في شبكة خطوطها الممتدة حول العالم.



