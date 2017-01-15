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عودة 385 مصريا من ليبيا وعبور 252 شاحنة عبر منفذ السلوم

عودة 385 مصريا من ليبيا وعبور 252 شاحنة عبر منفذ السلوم

عودة 385 مصريا من ليبيا وعبور 252 شاحنة عبر منفذ السلوم

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عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 385 مصريا، بينهم 317 سافروا بطرق شرعية و68 بطرق غير شرعية، كما عبرت 252 شاحنة في الاتجاهين، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مدير أمن مطروح اللواء رضا العمدة -في بيان اليوم الأحد- "إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1074 شخصا عبر المنفذ، منهم 299 مصريا و775 ليبيا".

وأوضح أنه أنهى أيضا إجراءات مغادرة 91 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، فضلا عن إنهاء إجراءات وصول 161 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.


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