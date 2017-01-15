بالصور ... تواصل اجتماعات سد النهضة بأثيوبيا لليوم الثانى على التوالى

تواصلت لليوم الثاني على التوالي اعمال الاجتماع الاول من الاجتماعات الاربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين، وذلك فى ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في العاصمة الامريكية واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري وبرعاية السيد وزير الخزانة الامريكية وحضور رئيس البنك الدولي.







تم تبادل المناقشات الفنية بين الوفود المشاركة بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





وخلال الاجتماع تم مناقشة العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة اعاده الملء بالإضافة الى الالية التنسيقية بين الدول الثلاثة وتم عرض وجهة نظر كل دوله في هذه العناصر، واختتمت الاجتماعات بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى والمقرر عقده في القاهره في (2-3) ديسمبر 2019 طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن.





وقد وجه السيد وزير الموارد المائية والري الشكر للوفد المصري على الجهود التى بذلها خلال المفاوضات وعلى الدعم الذي قدمه الوفد الى سيادته في تلك المفاوضات المرتبطة بالأمن القومي المصري.



