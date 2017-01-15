الأحد .. "الزراعة" تعقد المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين

تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المؤتمر الوطني الأول لدعم صغار المزارعين يوم الأحد القادم تحت شعار "نحو تطوير السياسات والاقتصاديات الزراعية وتمكين الحلول التكنولوجية".







يفتتح المؤتمر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين بالمنتج الزراعي وبالمجتمعات الزراعية وتنميتها والتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.





إضافة إلى محافظي الأقاليم السبعة المستفيدة من مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين " برايم ".

وقالت الدكتورة جيهان المنوفي رئيس قطاع الإرشاد بالوزارة والمنسق القومي لمشروع "برايم" ان المؤتمر سوف يبحث وضع خطة للتحرك نحو إيجاد سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين في الريف المصري والوصول إلى زراعات ذات قيم اقتصادية أعلى ، وذلك من خلال الحوار مع شركاء المنظومة الزراعية من المنظمات الدولية الداعمة لمصر وأساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالي الزراعة والاقتصاد الزراعي .. والمصدرين واتحادات الغرف التجارية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان التسويقية التي تم تشكيلها داخل الجمعيات الزراعية وجمعيات تنمية المجتمع بالمناطق الريفية الأكثر احتياجا.





ومن ناحيته قال د محمد القرش المدير التنفيذي لمشروع" برايم" ان المؤتمر يهدف إلى فتح قنوات اتصال بين رجال الأعمال وصغار المزارعين واستعراض أنسب آليات دعم صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم التسويقية من خلال منظومة السياسات والاقتصاديات الزراعية الحالية، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي لتعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا بالشكل الذي يؤدي إلى إحداث نقله نوعيه في تسويق منتجات صغار المزارعين ، ونشر المعلومات التسويقية وتدعيم دور التكنولوجية الملائمة في مجالات الإنتاج الزراعي بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلى ويرفع من التصدير.





تبدأ جلسات المؤتمر في العاشرة صباحا وتتضمن فعالياته 3 جلسات الأولى بعنوان "السياسات الزراعية المستدامة لدمج صغار المزارعين" ، والثانية "الزراعة الرقمية طريق برايم لرفع قدرات صغار المزارعين" والأخيرة "اقتصاديات الزراعة الداعمة لصغار المزارعين".





من المنتظر أن يصدر المؤتمر في نهاية جلساته ومناقشاته عددا من التوصيات التي تساهم في تحقيق نهضة زراعية واقتصادية يستفيد منها صغار المزارعين.



