"الوزراء": 98% نسبة تفاعل الإنتاج الحربي مع شكاوى المواطنين

اجتمع وفد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي المختصة بملف التعامل مع شكاوى المواطنين بوفد من منظومة شكاوى مجلس الوزراء بحضور الدكتور أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية برئاسة الوزراء وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي ، تنفيذاً لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855/2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

حيث وجه الدكتور فاضل الشكر لوزارة الإنتاج الحربي على دورها الكبير وإهتمامها بتنفيذ قرارى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والذى بلغ نسبة التعامل معه 98% خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الإجتماع آليات تلقى وحل ومتابعة شكاوى المواطنين والعاملين لتحسين النسب لتصل إلى أعلى معدلاتها، وتم الإتفاق على نشر الوعى للمواطنين بضرورة التوجه لبوابة الشكاوى الحكومية وذلك من خلال ربط الموقع الخاص بالبوابة بالصفحات الرسمية للوزارات ومواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بها ومن خلال التوجيه المستمر لأصحاب الشكاوى بضرورة التواصل مع بوابة الشكاوى الحكومية ، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين .



