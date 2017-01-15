بالصور..مدبولى يتفقد مشروع "وصلة" لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة الإسكندرية، في زيارة تتضمن متابعة سير العمل في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وتفقد محاور الربط المرورية في محيط الميناءين، بالإضافة إلى الاطمئنان على موقف تقديم الخدمات للمواطنين في عدد من المنشآت الخدمية بالمحافظة، ورافقه كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، وعدد من المسئولين.



واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، والوفد المرافق له، الزيارة بتفقد مشروع تطوير طريقي الكافوري / برج العرب وسيدي كرير / المطار، أعلى محور التعمير، بطول ٢٨.٥ كم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ تطوير الطريق بطول ٢٨.٥؛ ليصبح بعرض ٤٨.٥ متر، ويتضمن ٥ حارات مرورية لكل اتجاه، من بينها حارتان للخدمة، مع فصل حارات السير عن الخدمة، وتصل تكلفة تنفيذه إلى نحو ٦٠٥ ملايين جنيه.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول دراسة تطوير شبكة الطرق المحيطة ببحيرة مريوط، على غرار ما تم في بحيرة المنزلة، وتمت الإشارة إلى أنه يجري التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ طريقين شمال وجنوب البحيرة، وإطالة محور التعمير، وتوسعة منازل ومصاعد الكباري، لتيسير حركة النقل وتحقيق الربط بصورة أكبر.

وتابع رئيس الوزراء خلال التفقد مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، موقف تطوير طريق الساحل الشمالي، في ظل تزايد معدلات وقوع الحوادث عليه؛ حيث أكد الوزير أن هناك خطة لصيانة عاجلة للطريق، ومعالجة الشروخ عليه، وتوفير عناصر التطوير اللازمة لتحقيق السلامة لمرتاديه، في المنطقة الممتدة من مدينة العلمين الجديدة حتى مطروح، وتتم حاليا دراسة تطويره وتوسعته، على غرار ما حدث من بداية الطريق الساحلي حتى مدينة العلمين.











