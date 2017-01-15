عبد العال يحيل قرارين جمهوريين ومشروعات قوانين للجان النوعية

أحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاحد، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق القرض التمويليى الإضافى حول الأمان الاجتماعى بين مصر والبنك الدولى بمبلغ 500 دولار امريكى الموقع فى 11 سبتمبر 2019-11-17 ، وقرار 579 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لمنحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الامريكية الموقع فى القاهرة.





كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب بهاء ابو شقة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1959 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





كما أحال مشروعى قانون مقدمين من النائب أيمن ابو العلا و60 أخرين ومن النائبة إيناس عبد الحليم و60 نائبا أخرين لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى.





كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفى و 60 نائبا أخرين فى شأن تعديل أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و 60 نائبا أخرين فى شأن تعديل أحكام قانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علامة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة.







