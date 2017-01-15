مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة في اسوان

اعلنت وزارة الداخلية مصرع اثنين من العناصر شديدة الخطورة خلال تبادل لاطلاق النار مع الشرطة في اسوان

واوضحت الوزارة في بيان لها ان احد العناصر الاجرامية كان مطلوب ضبطه في واقعة استشهاد رئيس مباحث شرطة قوص

وعقب تقنين الإجراءات فقد تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان وقوات الأمن المركزى إستهدفت ( أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - سن 39 - مقيم قرية البراهمة قفط - قنا - مطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إستشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص - سبق إتهامه فى عدد 14 قضية " مخدرات ، قتل ، شروع فى قتل ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالإكراه ، سرقة وسائل نقل " ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 6 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا " قتل عمد ، حيازة سلاح ، إستعمال قوة ، سرقة " ) بمحل هروبه وإختبائه لدى ( أحد العناصر الإجرامية الخطرة - سن 28 - مقيم قفط - قنا وله محل إقامة أخر بدائرة مركز شرطة كوم أمبو - سبق إتهامه فى عدد 6 قضايا " سرقة بالإكراه ، سرقة مواشى ، سرقة متجر ، حيازة سلاح نارى ، شروع فى سرقة " ) وذلك بمنطقة القراقيش دائرة مركز شرطة دراو .. وفور إستشعار المتهمان بوصول القوات بادرا بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية تجاههم ، فقامت القوات بمبادلتهما إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف ، وأسفر ذلك عن مصرع المتهمين ، وعثر بحوزتهما على ( عدد 2 بندقية آلية عيار 7,62×39مم وعدد 4 خزينة لذات الأسلحة وعدد 57 طلقة نارية من ذات العيار ) .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

