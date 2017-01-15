طقس الأحد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الأحد/ طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.







وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية فيما يكون البحر الأحمر في حالة معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة العظمي 33 والصغرى 24 والاسكندرية العظمى 28 والصغري 23وأسوان العظمي 40 والصغري 28