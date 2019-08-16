"الأوقاف" تنظم 3 قوافل دعوية لشباب العلماء

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تاريخ النشر
٠٨:٥٨:٢٢ – ٢٠١٩/١١/١٥
اخر تعديل
٠٨:٥٨:٢٨ – ٢٠١٩/١١/١٥
تنظم وزارة الأوقاف - اليوم الجمعة - 3 قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات المنيا والبحيرة والبحر الأحمر، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية.
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