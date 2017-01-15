انتظام صرف معاشات سبتمبر فى يومها الثانى على التوالى

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر في يومها الثانى على التوالي حيث تم استعراض تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر سبتمبر على مدى ساعات اليوم والتي اشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات في يومها الثانى على التوالي حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين الثانى من سبتمبر بلغ اجمالى عدد الحالات مليون و60 الف حركة صرف بقيمة اجماليةمليار و 496 مليون جنيه.



حيث سجلت ماكينات الصرافات الالية 656 الف حالة بقيمة 778 مليون جنيه ومن بعض منافذ صرف البريد ومنافذ صرف الصندوقين الحكومي والعام والخاص تم تسجيل 404 الف حالة صرف قامت بصرف 718 مليون جنيه.

وتم التوجيه باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان إنظام الصرف من كافة المنافذ مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.

ومن المقرر ان يتم صرف المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى يوم الخميس الموافق الخامس من سبتمبر و تبلغ قيمتها الاجمالية 6.24 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.37 مليون قائم بالصرف ، كما سيتم صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر سبتمبر وتبلغ قيمتها الاجمالية 4.34 مليار جنيه يتم صرفها إلى 1.58 مليون قائم بالصرف .



