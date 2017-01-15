مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يطلق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور

أطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور وتكاليف الزواج، تحت عنوان "أكثرهن_بركة"؛ إحياء لهدي خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وانطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: "أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا." [أخرجه النسائي في سننه].



وقال الأزهر -في بيان اليوم الاثنين- إن هذه الحملة تأتي في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لمعالجة العديد من القضايا المجتمعية عموما، والأسرية خصوصا، ونشرا للوعي الإسلامي الصحيح، وتصحيحا للمفاهيم.

ويمكن متابعة الحملة على المنصات الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، والتواصل المباشر مع المركز على هاتف رقم: 19906، في مواقيت العمل الرسمية.



