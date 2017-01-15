اليوم..مدبولي يرأس الاجتماع الاسبوعي للحكومة

يعقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عديد من الملفات المهمة، وتقرير يتعلق بالأداء الاقتصادى خلال الفترة الأخيرة.





ومن المقرر أن يناقش المجلس استعدادات الوزارات للعمل بالموازنة العامة الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل، وتقرير وزارة الصحة فيما يتعلق بالبدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل خلال شهر يوليو المقبل، فى محافظة بورسعيد.





كما يستعرض المجلس استعدادات وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بطولة كأس الأمم الإفريقية فى القاهرة، وتقرير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حول امتحانات الثانوية العامة التى تجرى حاليا.







