كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بالطريق الدائري اخر وصله المريوطيه في اتجاه طريق الصحراوي ودائري المرج من الزراعي حتي نفق السلام و المنيب ومن وصله المريوطيه حتي منزل الاتوستراد وتكدست السيارات بكورنيش المعادي وطريق المحور من الدائري حتي وسط البلد.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الخميس ظهور كثافات مرورية متحركة ‘فيما ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم و للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو وشارع صلاح سالم والطيران وأعلى الدائرى بمنطقة السلام للمتجه للتجمع وفى الاتجاه العكسى فى مناطق التجمع الخامس.

وشهد كوبرى 6 اكتوبر كثافات مرورية مرتفعة وزحام مرورى وذلك فى الاتجاه للقادم من المهندسين والمتجه إلى مدينة نصر ،ظهرت الكثافات ما بين منطقتى التحرير ورمسيس على الكوبرى حيث يستمر الزحام والتكدس حتى مخرج رمسيس

وتباطات الحركة بكوبري قصر النيل وميدان التحرير وميدان طلعت حرب و رمسيس وميدان العتبه وشارع الأزهر الشريف والحسين وشارع بورسعيد وعبد العزيز وميدان المؤسسه وميدان الخلفاوي وطريق وشارع القصر العينى و كوبري الجامعه.

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بشارع فيصل والهرم وميدان لبنان وميدان مصطفي محمود وشارع السودان وشارع محي الدين ابو العز وجامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي وميدان النهضة والجيزة ومحور ترعه الزمر .

ومن جانبها عززت اليوم الخميس الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.



