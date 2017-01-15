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عودة 284 مصريا ووصول 233 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 284 مصريا ووصول 233 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

عودة 284 مصريا ووصول 233 شاحنة من ليبيا عبر منفذ السلوم

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عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 284 مصريا، بينهم 232 سافروا بصورة شرعية، و52 بصورة غيرشرعية، كما عبرت 233 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر- في بيان اليوم /الأحد- إنه أنهى إجراءات سفر 1034 شخصا عبر المنفذ، منهم 278 مصريا و756 ليبيا. 

وأضاف مدير أمن مطروح أنه أنهى أيضا إجراءات مغادرة 115 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية، ومواد البناء ،والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 118 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري. 
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