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مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جنوب السعودية

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جنوب السعودية

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي جنوب السعودية

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 أدانت مصر بأشد العبارات , استهداف ميليشيا الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم, مما أسفر عن إصابة  شخصا من جنسيات مختلفة. 

 وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - اليوم الأربعاء على وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها, مشددة على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.  وأعربت مصر, عن تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين, مؤكدة على أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

 كما دعت مصر المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة. 


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