سفير جنوب افريقيا يشيد بدور مصر وبلاده في تعزيز العلاقات الأفريقية

أشاد سفير جمهورية جنوب أفريقيا بالقاهرة فوزي مافيمبيلا بالدور المحوري الذي تلعبه مصر وجنوب أفريقيا في تعزيز العلاقات البينية الأفريقية.







جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة الترويج السياحي بجنوب أفريقيا اليوم الخميس تحت عنوان "الأوبونتو" - وهى كلمة إفريقية تعنى الأخوة الإنسانية ،على هامش منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر حاليا .





وقال السفير إن التكامل الأفريقي والإقليمي يعد محور ارتكاز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومفتاح الحفاظ على الوحدة السياسية فى قارة أفريقيا مما يصب في مصلحة تعزيز الأمن والرفاهية في المجتمع بجنوب أفريقيا.





وذكرت سفارة جنوب أفريقيا بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم - انه شارك في الفعالية التي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة - ممثلون عن أتحاد كرة القدم الأفريقي (الكاف) بالإضافة إلى مسئولين من اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية ولاعبي كرة القدم الأفارقة السابقين.





وناقش المشاركون في الفعالية دور الرياضة فى التقريب بين الشعوب وإمكانية تعزيز فرص التجارة البينية بين الدول الأفريقية.



