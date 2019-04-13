الأوقاف: إنفاق أكثر من 35 مليون جنيه على المراكز الإسلامية

كشفت وزارة الأوقاف أن إجمالي نفقاتها على المراكز الإسلامية والموفدين لمختلف دول العالم خلال العام الحالي 2018/2019، بلغ أكثر من 35 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه تم تخصيص نحو 15 مليونا من هذا المبلغ للمراكز الإسلامية والموفدين بقارة أفريقيا للعام نفسه، فضلا عن عشرات المكتبات التي تم إهداؤها للكثير من المراكز على مستوى العالم.

وأشار البيان إلى أن الاهتمام بالمراكز الإسلامية يأتي في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير وبيان القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية في ديننا السمح، وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف.

ولفت إلى أنه سيجري خلال العام المالي 2019/ 2020 م إتمام المرحلة الثانية من المركز الإسلامي بدار السلام بدولة تنزانيا، كما تمت الموافقة على تحسين رواتب المعلمين والعاملين التنزانيين بالمركز بداية من شهر يوليو 2019 .



