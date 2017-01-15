نشرة المساء من أخبار مصر

إبراهيم الصياد: تعلمت في بورسعيد الوطنية وقضيت معظم عمري في الأخبار

حوار: أيمن عدلي مونتاج: أحمد حازم قال الإعلامي الكبير إبراهيم الصياد رئيس قطاع الأخبار الأسبق أن بورسعيد تمثل له وطنه وصباه وأحلامه فهي مدرسة الوطنية والتضحية التى