نشرة المساء من أخبار مصر

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"الوزراء": إجازة رأس السنة الهجرية أول محرم طبقا للرؤية
مدبولي يتابع موقف تنفيذ مشروعات مبادرة
الرئيس لـ"حياة كريمة"
مدبولي يؤكد استعداد مصر لتقديم كل أوجه المساندة للسودان
تجديد تعيين اللواء أ.ح. شريف سيف الدين
رئيسا للرقابة الإدارية
قمة تيكاد 7 تنظم 250 ندوة وحلقة
نقاشية حول قضايا أفريقيا والتنمية
غدا..الحكم في قضية "التخابر "
المتهم فيها قيادات "الإخوان "الارهابية
مؤشرات البورصة تتراجع بفعل "جني الأرباح"
المركزي: 3.911 تريليون جنيه.. إجمالي ودائع
البنوك بنهاية مايو
مسيرات بالمحافظات الفلسطينية في اليوم
الوطني لاسترداد جثامين الشهداء
طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تكثف من
تحليقها في الأجواء اللبنانية
الجامعة العربية: قرار الخارجية الأمريكية بحذف اسم فلسطين"إجراء عدائي"
إسراء أحمد تفوز بالفضية ونعمة سعيد تحصد
البرونزية في رفع الأثقال
بسمة إبراهيم تحرز 3 فضيات بمنافسات رفع
الأثقال بالمغرب
الجبلابة تؤجل تشكيل الجهاز الفني الجديد
لمنتخب مصر
تأهل ناشئي الفراعنة للطائرة للدور الثمانية
في بطولة العالم
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