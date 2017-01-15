أهم أحداث اليوم الأربعاء 13 نوفمبر

إعداد وتحرير/ أسامه فاروق

في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى دولة الامارات العربية المتحدة.





الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يومين

السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق يومين

محليا،،

البترول: السيطرة على حريق حدث نتيجة تسرب بترولي بإيتاي البارود

وزارة البترول توضح أسباب حريق خط أنابيب بإيتاي البارود

رئيس هيئة البترول يصل موقع حريق خط بترول ايتاي البارود

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عربيا وعالميا،،

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اقتصاديا،،

سفير ألمانيا: حجم التبادل التجاري مع مصر يبلغ 4.5 مليار يورو

إقبال كبير على حجز وحدات الإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعي"

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سفير ألمانيا سيريل نون بالقاهرة

أهم الأخبار

الرئيس السيسي يصل أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يومين

مدبولى: يناير بدء طرح وحدات سكنية ببدر للحجز لموظفى العاصمة الإدارية

مصر تؤكد دعمها لتعزيز حقوق الإنسان اتساقا مع الالتزامات الدولية

ألمانيا تؤكد إعادة توطين 1600 لاجئ دخلوا مصر بطرق غير شرعية

مصر تتقدم بـ5 تقارير حقوقية للأمم المتحدة

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السلطات البولندية تحبط مخططًا لهجوم يستهدف المسلمين

إقبال كبير على حجز وحدات الإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماعي"

الزمالك يقبل اعتذار طارق يحيى عن إدارة قطاع الناشئين

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نفوق 200 فيل في أقل من شهرين

"شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بحفظ الشكاوى الخاصة بجريدة "البوابة نيوز"

السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستغرق يومين

مدبولي يرحب باختيار مصر مقرا ل"العربى للتحكيم" في المنازعات الاقتصادية

اليوم بدء حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.. والعظمى بالقاهرة 32

وزير"النواب" من جنيف: مصر انجزت تطور ملموس في مجال تعزيز حقوق الانسان

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البنك المركزي:طرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار

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