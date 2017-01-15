طقس الغد..ممطر شديد البرودة ليلا..والعظمى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس ممطر على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحرى، قد تمتد إلى القاهرة وشبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.









كما يسود غدا طقس بارد شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، ما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.













وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وأعلنت الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء.





طقس الأربعاء .. درجات الحرارة





المدينة الصغرى العظمى





القاهرة 10 15





الإسكندرية 11 17





مطروح 12 16





بورسعيد 10 15





دمياط 10 15





الإسماعيلية 08 16





السويس 11 17





العريش 09 16





رفح 10 15





شرم الشيخ 12 20





الغردقة 11 20





الفيوم 10 17





المنيا 09 17





أسيوط 08 16





سوهاج 08 17





قنا 08 17





الأقصر 10 19





أسوان 09 19





الوادى الجديد 06 19





شلاتين 14 22





حلايب 16 20





أبو رماد 13 22





حلايب 16 2





رأس حدربة 16 20



