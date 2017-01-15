وزيرة الصحة: تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ72 ألف مواطن خلال 15 يوما

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ72 ألف و899 مواطناً من خلال 54 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الاول من شهر يناير الحالي.

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 488 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 10 الاف و366 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 الف و681 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1157 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 5 الاف و922 مواطناً بمحافظة أسوان، و1564 مواطنا باسيوط، و 4 الاف و162 مواطناً بالإسكندرية، و1362 مواطنا بالاسماعيلية، و1318 مواطنا بالأقصر، و 373 مواطنا بالبحر الاحمر، و4 الاف و79 مواطناً بالبحيرة، و4 الاف و 715 مواطناً بالجيزة، و4 الاف و477 مواطنًا بالدقهلية، و3 الاف و456 مواطناً بالشرقية.

وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 1222 مواطناً بالغربية، و3 الاف و 584 مواطناً بالفيوم، و6 الاف و434 مواطنا بالقاهرة، و5 الاف و960 مواطناً بالقليوبية، و3 الاف و169 مواطناً بالمنوفية، و 1934 مواطنا بالمنيا، و1165 مواطناً بالوادي الجديد، و4 الاف و467 مواطن ببني سويف، و936 مواطنا بجنوب سيناء، و4 الاف و802 مواطناً بدمياط، و322 مواطنا بشمال سيناء، و4 الاف و123 مواطناً بقنا، و2867 مواطناً بكفر الشيخ، وأخيراً تم الكشف الطبي على 486 مواطناً بمطروح.