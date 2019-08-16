أكد محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة مدير المديرية, أنه تم النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 210 درجات بدلا من 214 درجة.



وأوضح عطية - وفقا لبيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة - أن ذلك يأتي استجابة لرغبة أولياء الأمور وتيسيرا عليهم وبناء على موافقة محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.

من جهة أخرى, اجتمع محمد عطية بقيادات المديرية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية, حيث أكد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والاستعدادات لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد, فضلا عن توفير عوامل الأمن والسلامة وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية.

وأشار عطية إلى تفعيل المواقع الإلكترونية للإدارات التعليمية لتيسير الخدمات إلكترونيا والتخفيف على أولياء الأمور.. لافتا إلى أن المديرية في طريقها للانتهاء من برنامج استخراج كافة بيانات الطلاب إلكترونيا, وسيتم ربط شئون الطلبة بالمديرية بالإدارات التعليمية, حيث سيتواجد مختص تكنولوجيا معلومات (l ش) بشئون الطلبة بالمديرية والإدارات التعليمية لتلك المهمة توفيرا للوقت والجهد وتيسيرا لأولياء الأمور والطلاب.

وشدد عطية على مديري المدارس وجميع القيادات والعاملين على حسن استقبال الجمهور.. موجها بمتابعة المدارس الخاصة فهم شركاء العمل ومتابعة عملية التحويلات و مراجعة الملفات.



