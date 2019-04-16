"صحة النواب" توافق على مشروع قانون "جهات الدواء"

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية.





وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون ومنها الاسم ليكون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية".





وأعرب العمارى عن رغبته فى إقرار مشروع القانون قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالى حيث إنه من مشروعات القانون المهمة بالنسبة لمنظومة الدواء المصرية وحل مشكلاتها، وإن اللجنة استندت على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر.





وينص مشروع القانون على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، و يعمل على معالجة جميع السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار.



