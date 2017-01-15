شكري في حوار مع روسيا اليوم: علاقاتنا بروسيا علاقة شراكة استراتيجية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، علي وجود تنسيق مشترك بين مصر وروسيا بشان العديد من القضايا بمنطقة الشرق الاوسط وعلي راسها القضية الفلسطينية.



وفي حوار مباشر مع قناة روسيا اليوم، صباح اليوم الاثنين- بعنوان حوار مفتوح في قضايا مغلقة ، أكد شكري ان المساس بأمن الخليج يعد مساسا بامن مصر مشددا علي رفض مصر وروسيا لزعزعة استقرار المنطقة

وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء علي الرفض المصري للتدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.

كما اوضح شكري تقارب المواقف المصرية الروسية حيال الازمة السورية وعملهما معا لمكافحة الارهاب.

وشدد على ضرورة توقف الحوثيين عن قصف المدنيين بالسعودية موضحا ان مصر تبذل جهودا لعودة الشرعية الى اليمن وانها تؤيد الحل السلمي.

وخلال اللقاء اكد وزير الخارجية علي وجود علاقة شراكة استراتيجية بين مصر وروسيا.

جاءت تصريحات شكري لموقع روسيا اليوم على هامش زيارته لموسكو ، للمشاركة في المشاورات المصرية الروسية في إطار صيغة 2+2 بين وزيري دفاع وخارجية البلدين.