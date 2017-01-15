رئيس "تطوير العشوائيات" أمام النواب: انفقنا 22 مليار جنيه خلال 6 سنوات

قال رئيس صندوق تطوير العشوائيات المهندس خالد صديق، إن حجم الإنفاق من الصندوق بلغ 22 مليار جنيه، خلال 6 سنوات من 2014 حتى 2019، بينما بلغ حجم الإنفاق خلال الفترة من 2008 حتى 2014، مبلغ قدره 652 مليون جنيه فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، مساء اليوم /الأربعاء، لمناقشة الإجراءات التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائيات لحصر المناطق العشوائية وتطويرها في إطار توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الصندوق، أن هناك جهود كبيرة تبذل في ملف تطوير العشوائيات وفق توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى أن تبعيته الصندوق لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الإدارة هو وزير الإسكان، لافتا إلى أن موازنة العام المالي الحالي للصندوق تبلغ 10 مليارات جنيه من الموازنة العامة، و 821 مليون جنيه من فائض المجتمعات العمرانية".

وأوضح صديق، خلال كلمته، أن مجلس إدارة الصندوق يدرس إقامة مشروعات استثمارية ليتم من خلالها توفير موارد للصندوق حتى لا يمثل عبأ على الخزانة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الصندوق لديه حصر بالمناطق غير الآمنة، والتي يعيش فيها نحو مليون مواطن، لافتا إلى أن التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق 32 مليار جنيه .

وتابع قائلا: "لدينا حصر لكافة المناطق غير الآمنة، فيها نحو مليون مواطن، وتضم 357 منطقة، وخطة التطوير محدد لها تكلفة تقديرية 32 مليار جنيه، و بنهاية عام 2019 سنكون قضينا على المناطق غير الآمنة".

وقدم صديق، شرحا لآليات التعامل مع المناطق غير الآمنة طبقا لدرجات الخطورة، ومنها إزالة خطر الانهيارات الأرضية، وإزالة خطر السيول، وتطوير ذاتي وتخطيط تفصيلي، وتعويض مادي، وتوفير قطع أراضي وتقنين أوضاع، وإزالة خطر الضغط العالي، وتوفير وحدات داخل المنطقة ووحدات قريبة من المنطقة، وغيرها.



