فتح طريق السويس الصحراوى بعد انتهاء أعمال التطوير

انتهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، من إجراء التحويلات مرورية عقب فتح طريق السويس الصحراوى بعد انتهاء أعمال تطوير، والغيت جميع التحويلات من الطريق، وسط انتشار الخدمات المرورية أعلى الطريق، ومراقبة المحاور والشوارع القريبة من الصحراوى بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بكافة الطرق المؤدية اليه.

وكانت إدارة المرور أجرت مجموعة من التحويلات المرورية بغلق طريق السويس جزئيا، وكان السائقين يتوجهون من كوبرى الجيش ومحور الثورة اتجاه طريق القاهرة – السويس الصحرواى ويرغب فى الوصول لمناطق المعادى استخدام مطلع الطريق الدائرى اتجاه المعادى "دون اية تعديلات مرورية"، وعلى القادم من كوبرى الجيش ومحور الثورة اتجاه طريق القاهرة – السويس الصحراوى ويرغب فى الاستكمال اتجاه السويس الدخول للطريق الداعم ما قبل أسفل الطريق الدائرى واستكمال السير مرروا من أسفل كوبرى الطريق الدائرى ثم يمينا الصعود للطريق الدائرى اتجاه السلام والسير بالطريق الدائرى لمسافة حوالى 1 كم ثم الدخول يمنيا للطريق المستحدث الموازى لطريق السويس .



