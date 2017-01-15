مفتي الجمهورية ينعى الشيخ سلطان بن زايد شقيق رئيس دولة الإمارات

نعى فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله تعالى، الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، شقيق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعرب فضيلة المفتى عن خالص تعازيه إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم جميعا الصبر والسلوان.



