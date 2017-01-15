أهم دروس الهجرة النبوية في ندوة بالجامع الأزهر

أكد المشاركون في ندوة "الهجرة النبوية دروس وعبر" -التي نظمها الرواق الأزهري بالجامع الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- أن أداء الأمانات والثقة بالله وحب الوطن من أهم دروس الهجرة النبوية. شارك في الندوة الدكتور عبدالله سرحان عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، والدكتور عطا السنباطي عميد كلية الدراسات العليا، والدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر.

في بداية الندوة، قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن الهجرة النبوية أثرت العقول والقلوب بالدروس والعبر، والتي منها حفظ الأمانات وردها إلى أصحابها، عندما أمر الرسول الكريم علي بن أبي طالب -كرم الله وجه- أن ينام في فراشه تاركا له برده الحضرمي وذلك من أجل تمويه وتضليل كفار قريش، مكلفا إياه أن يرد الأمانات والودائع إلى أهلها، فالرسول كان حريصا على رد الأمانات ووفيا لمن أستأمنه حتى في أحلك الظروف.

ومن جانبه، أضاف الدكتور عبد الله سرحان أن من أعظم الدروس التي علمها الرسول لأمته في هجرته هي "حب الوطن"، إذ أخرجه الكفار من وطنه عنوة، قال تعالى "إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين"، أخرجوه وكان متشبثا بوطنه، متحملا كل أنواع الاضطهاد، فخرج سيد البشر واثقا من نصر الله، وأنزل الله عليه السكينة وبشره بأن الله سينصره بجنود لم يراها من إنس وجن وملائكة وحيوان وطير، حتى تتم الهجرة على خير.

وفي نفس السياق أكد الدكتور عطا السنباطي، أن من أهم الدروس المستفادة من الهجرة هي الأخذ بالأسباب والتخطيط، وحسن الثقة بالله والتوكل عليه، فكان النبي على يقين بأن الله سينصره لا محالة، فخرج للهجرة لا يهاب أحدا ولا يخشى ضررا، حتى وصل المدينة منتصرا على غرور الكفار ومكرهم.







