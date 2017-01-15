"التموين": تخفيض أسعار سلع تموينية بدءا من أول ديسمبر المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم بدءا من أول ديسمبر المقبل تخفيض أسعار سلع على المقررات التموينية هي السكر والزيت والأرز والدقيق.







وأضاف بيان لوزارة التموين اليوم السبت ان الدكتور علي المصليحي وزير التموين أوضح خلال احتفالية تسليم السيارات والمنافذ التسويقية المتنقلة أنه تم تحديد سعر زيت الخليط بنحو 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وكيلو السكر بـ8.5 جنيه بدلا من 9 جنيهات وتحديد سعر كيلو الأرز عند 8 جنيهات بدلا من 9 جنيهات والدقيق المعبأ عند 6.50 جنيه بدلا من 6.75 جنيه..مشيرا إلى أنه تم تحديد الاستعاضة للبدالين التموينيين تبدأ من يوم 26 و27 نوفمبر الحالي.