البرلمان يوافق على قرار جمهوري بدعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وجمهورية إيطاليا بشان إتاحة قرض ميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 ديمسبر 2018.





جاءت موافقة المجلس على الاتفاق بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أوصى بالموافقة على الاتفاقية لإتاحة القرض الميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو.





وأوضحت اللجنة أن الاتفاق من شأنه زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية



