السيسي يصل مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وأفريقيا بألمانيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل الي مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين وأفريقيا بألمانيا.

هذا وقد بدء توافد القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا على مقر الانعقاد بألمانيا.

ومن المقرر أن تنطلق القمة بعد قليل.

وتستهدف مبادرة " قمة مجموعة العشرين وإفريقيا" دعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين"، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء ، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.



