"الاوقاف" تؤكد على مكانة الازهر العميقة فى افريقيا

أكدت وزارة الأوقاف المكانة العميقة الأزهر الشريف والأوقاف فى الدول الإفريقية مشددا على أن علماء الأزهر مقدرون فى إفريقيا مايؤكد قوة الأرضية التى تعمل عليها مصر في القارة.







جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان ، وحضور رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادي القصبي ، لمناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصري الإفريقي ومبادرة التسامح الديني.





وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بعمل إحصاء في أطلس مساحي مكون من ٩٢ مجلدا من القطع الكبير لحصر ممتلكات الأوقاف لاستثمارها لتحقيق أعلى عائد، منوها إلى أن شهر مايو الماضي شهد تحقيق عوائد تبلغ ٢٢٩ مليون جنيه وهي الأعلي في الإيرادات الشهرية للوزارة ، مشيرا إلى أن الإيرادات كانت تبلغ ٤٠٠ مليون خلال العام.





وأشار إلى أن إفريقيا تمثل عمقا لمصر إلى جانب العمق العربي ولهما الأولوية، مشيرا إلى أن الوزارة توفد ٩٩ إماما لإفريقيا بينهم ٢٥ إماما مقيما بصفة دائمة فى دول القارة، مشيرا إلى أن ٢٩دولة إفريقية شاركت فى مسابقة القرآن الكريم فى ليلة القدر نهاية شهر رمضان الماضي فاز منهم اثنان بجوائز المسابقة.





واعرب عن استعداد الدولة لتلبية أي طلبات إفريقية للمطبوعات خاصة من وزارة الأوقاف إضافة إلى جهود ورعاية الأزهر فى دول القارة، مشيرا إلى أن الوزارة تكفل ٨٦ طالبا افريقيا يدرسون بالقاهرة.





وتابع: إننا نقوم كل يوم جمعة من خلال موقع الوزارة ومواقع أخري بترجمة محتوي خطبة الجمعة إلى اللغات الافريقية ، كما نقوم على ترجمة معاني القرآن الكريم لامداد المكتبات الافريقية بها ، ونعكف على الترجمة على ترجمته إلى لغة الهاوسا.







