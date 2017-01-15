إمام مسجد بنيوزيلندا يشيد بإدانه الأزهر لحادث كرايستشيرش الإرهابى

أكد الشيخ جمال فودة، إمام مسجد النور في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا، أن موقف الأزهر الشريف من العمل الإرهابي الذي تعرض له المسجد في وقت سابق، كان له أثر كبير في تعامل المجتمع الدولي معه كعمل إرهابي.







وأعرب فودة عن تقدير وعرفان مسلمي نيوزيلندا للأزهر الشريف على دعمه ومساندته وسرعة إدانته ورفضه للحادث الإرهابي الذي تعرضوا له وتصنيفه ضمن الأعمال الإرهابية.





جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، لإمام مسجد النور الذي تعرض مصلوه لمذبحة في نيوزيلندا في شهر مارس الماضي أسفرت عن مقتل 51 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح.





من جانبه، قال الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف يدين بشدة أي اعتداء إرهابي على أي دار عبادة لأي دين من الأديان، مبينا أن الإرهاب يرتكب من قبل أصحاب الفكر المنحرف من مختلف الأديان إلا أن هناك من يسعون لإلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام والترويج للإسلاموفوبيا، في حين لا يتم الربط بين الممارسات الإرهابية لأتباع الديانات الأخرى وبين أديانهم، التي نرى أنها أيضا بعيدة عن هذا العنف.





وأكد الإمام الأكبر أن أئمة المساجد، خاصة في الغرب، عليهم مسئولية توضيح حقيقة الدين الإسلامي، ورفض محاولات ربطه بالإرهاب، معبرا عن خالص تحياته وتقديره لرئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن لمواقفها المساندة والمتعاطفة مع المسلمين في بلادها.





كما وجه رسالة للمسلمين في نيوزيلندا بأن يكونوا عامل بناء واستقرار في بلادهم، وأن يعبروا بصورة مشرفة عن الإسلام الذي يعلي من قيم الوطن والمواطنة.



