اليوم..طقس معتدل والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة 24 36 ، شبين الكوم 23 35، طنطا 23 34، دمنهور 23 32 ،الإسكندرية 24 30 ،بلطيم 24 30 ، مطروح 22 30 ، السلوم 20 31 ، سيوة 23 36 ، بورسعيد 23 30 ، دمياط 24 30 ، الزقازيق 24 36 ، الإسماعيلية 23 36 ، السويس 26 35 ، العريش 19 31 ، رفح 20 31.