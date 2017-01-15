السفير الألماني يسلم ماسحات ضوئية بقيمة 3 ملايين يورو لمطار القاهرة

سلم السفير الألماني بالقاهرة يوليوس جيورج لوي رسميًا 11 ماسحا ضوئيا أمنيا بقيمة ثلاثة ملايين يورو لشركة مطار القاهرة، وذلك في حفل أقيم في مطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 18 يونيو.







وأكد السفير لوي على الدعم الألماني المستمر لمصر ، بما في ذلك في مجال الأمن، مشيرا أن هذه الماسحات الضوئية الأمنية هي مثال آخر على الدعم الملموس الذي تقدمه ألمانيا لمصر في جميع المجالات. أوضح لوي أن لألمانيا و مصر مصلحة مشتركة في ضمان أمن السفر الجوي ومكافحة التهديدات الإرهابية من خلال أجهزة أمنية مزودة بمعدات جيدة وتعمل تحت حكم القانون.





حضر الحفل اللواء أحمد جنينة ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، و أحمد فوزي ، رئيس مجلس إدارة شركة مطار القاهرة ، وكذلك ممثلين عن سلطات الطيران المدني وأجهزة الأمن.





سيتم استخدام الماسحات الضوئية الأمنية التي تنتجها الشركة الألمانية Rohde & Schwarz لتحسين أمن المسافرين والعاملين في مطار القاهرة الدولي وتسريع الفحص الأمني للركاب



