البحرين تشيد بخطوات مصر لتطوير إنجازاتها العسكرية

وجه مجلس الوزراء البحريني برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح قاعدة برنيس العسكرية بجنوب محافظة البحر الأحمر، مشيدا بما تتخذه مصر الشقيقة من خطوات في سبيل تطوير وتحديث إنجازاتها العسكرية التي تنعكس إيجابيا على مساهماتها الفاعلة في منظومة الأمن العربي والإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرانية أن ذلك جاء في تصريح للدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء البحريني، عقب اجتماع مجلس الوزراء البحريني اليوم بالعاصمة البحرانية المنامة والذي تم خلاله مناقشة عدد من الملفات المحلية والإقليمية والدولية .

من ناحية أخرى، أدان مجلس الوزراء البحريني اعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية الآثم على مسجد في محافظة مأرب بالجمهورية اليمنية الشقيقة وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى، مستنكرا المجلس هذه الجريمة البشعة التي لم تراع حرمة بيوت الله وقدسيتها.



