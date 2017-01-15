اهم احداث اليوم الاحد 9 يونيو









"هو مثال آخر على الإرهاب الوحشي الذي تعرضت له مصر" ... بتلك الكلمات استنكر القائم بالأعمال الأمريكي في مصر توم جولدبرجر، الهجوم الإرهابي الذى استهدف نقطة أمنية صباح الأربعاء الماضى بالعريش وأسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن .





القائم بالأعمال الأمريكي عن "هجوم العريش": نقف مع مصر ضد هذا الشر

وفى مؤشر جديد على تحسن الوضع الاقتصادى ... ذكر تقرير صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد" العالمي أن الحكومة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق إصلاح مالي واقتصادي شامل، ونمو قائم على الإنفاق بمتوسط يبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار برنامج إصلاحي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.





بنك ستاندرد تشارترد: مصر تسير على الطريق الصحيح نحو إصلاح اقتصادي شامل







كما كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن التغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات بعدما شهد نموا كبيرا وملموسا خلال السنوات القليلة الماضية عقب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية, وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة, أبرزها وكالات أنباء "بلومبرج", و"رويترز" وجريدة "فايننشال تايمز".





مجلس الوزراء : "الإعلام الأجنبي" يؤكد التحسن في وضع الاقتصاد المصري





فلسطينيا ... أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك من جهة "باب المغاربة" تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي, اليوم /الأحد/, وأداء طقوسهم وصلواتهم التلمودية بداخله, حيث دعت "جماعات الهيكل المزعوم" لتنفيذ اقتحامات جماعية للأقصى على مدار اليوم وغدا.





مفتي الجمهورية يدين اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى





وحول تطورات الاوضاع فى السودان أكدت لجنة الأمن والدفاع في المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم "كان بعلم وموافقة قوى الحرية والتغيير".



"العسكري السوداني":قوى إعلان الحرية والتغيير كانت على علم بفض الاعتصام







من جانبه ... دعا البابا فرانسيس بابا الفاتيكان, إلى إحلال السلام في السودان بعد أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.





بابا الفاتيكان يدعو إلى إحلال السلام في السودان





اقتصاديا ... أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، عن توقف المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بشأن حل النزاع التجاري القائم بين الدولتين.





وزير الخزانة الأمريكية: توقف المفاوضات مع الصين

رياضيا ... قفز محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى، إلى المركز الثانى فى استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية لاختيار أفضل لاعب فى العالم بالوقت الحالى.





محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء لأفضل لاعب بالعالم





والى الصين حيث ... نجح لاعبو منتخب الكاراتيه في الفوز بثلاث ميداليات برونزية حتى الآن، في منافسات الدوري العالمي الذي يقام بالصين، والذي يختتم بعد غد الثلاثاء.





منتخب الكاراتيه يحقق ثلاث ميداليات برونزية في الدوري العالمي بالصين





رياضيا ايضا ... فازت اللاعبة رنيم الوليلي على منافستها الويلزية تيسني إيفانز بشوطين دون رد في إطار الدور الأول لبطولة "سي أي بي" للأسكواش التي تقام خلال الفترة من 9 حتى 14 من يونيو الحالي.





رنيم الوليلى تفوز على تسيني إيفانز ببطولة "سي أي بي" للأسكواش





والى اوزبكستان حيث خسر المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم من نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين, في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما اليوم /الأحد/, وذلك في إطار البرنامج التحضيري للمنتخب استعدادا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر القادم والمؤهلة لأولمبياد "طوكيو 2020".





منتخب مصر الأولمبي يخسر وديا من نظيره الأوزبكي بهدفين نظيفين







وعن انباء امم افريقيا 2019 ... أعلن المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأول لكرة ال قدم إبراهيما كمارا, القائمة النهائية التي ستخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو الجاري و19 يوليو المقبل. ويلعب منتخب "الأفيال" في المجموعة الرابعة بالبطولة القارية مع منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا ونامبيا.





منتخب كوت ديفوار يعلن قائمته لبطولة كأس الأمم الإفريقية





كما أعلن الإنجليزي ستيوارت باكستر, المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا , اليوم الأحد , قائمة تضم 23 لاعبا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.





جنوب أفريقيا تعلن قائمتها لبطولة أمم افريقيا في مصر







وقد واصل لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم البدنية داخل النادي الصحي بمقر اقامتهم المقام حاليا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وبمشاركة محمد النني وجميع اللاعبين, استعدادا لكأس الأمم الإفريقية "مصر2019".









منتخب مصر يواصل تدريباته في رابع أيام معسكر برج العرب







وعن توقعات طقس الغد .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا طفيفا وتدريجيا في درجات الحرارة، ليسود غدا /الاثنين/ طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا من المتوقع ان تكون درجات الحرارة غدا في القاهرة 35/ 23، شبين الكوم 34/ 22، طنطا 34/ 22، دمنهور 32/ 21، الإسكندرية 28/ 21، مطروح 28/ 21، السلوم 30/ 20، بورسعيد 29/ 22.

ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة والعظمى في القاهرة 35

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