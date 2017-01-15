وزارة النقل تعلن توافد الركاب على محطات المترو الجديدة

أعلنت وزارة النقل انتظام حركة تشغيل مترو الانفاق بمحطات مترو الانفاق الجديدة "هارون - الف مسكن - نادي الشمس" التي تم فتحها أمام الركاب بدءا من صباح اليوم وكذلك انتظام حركة تشغيل كافة محطات المترو بالخطوط الثلاثة بدءا من بداية التشغيل صباح اليوم في تمام الساعة 5.30 صباحا.





حيث شهدت المحطات الجديدة توافد الركاب الذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة والتي لاتقل عن محطات مترو الانفاق الأوربية ، كما قدمت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو كافة التسهيلات الخاصة بتنقلات الركاب واعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، وذلك تزامنا مع فتح المحطات الجديدة للركاب واستعدادا لقرب انطلاق كأس الامم الافريقية.





وتقدم وزارة النقل الشكر للسادة الركاب على الاستجابة المتميزة لتحريك شركة مترو الانفاق لسعر تذكرة مترو الانفاق والاقبال على عمل الاشتراكات المخفضة للجمهور لتقليل أثر هذا التحريك وكذلك التعامل الحضاري للركاب خلال تنقلهم في المحطات الجديدة ومرفق المترو بشكل عام خاصة مع اقتراب انطلاق كأس الامم الافريقية في الحادي والعشرين من هذا الشهر والتي يهدف الجميع الى خروجها بشكل مميز يليق بسمعة ومكانة مصر الافريقية والدولية.



