أهم أحداث اليوم الإثنين 20 يناير

إعداد/ حمودة كامل

انطلاقا من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.. وتأكيدا للمكانة التي تتمتع بها مصر افريقيا وعالميا.. تسعى مصر دوما لتحقيق طموحات القارة الأفريقية.. حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الاثنين، افتتاح قمة الاستثمار الأفريقية والتي تقام في لندن.. واوضح في كلمته أن القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار تمثل إضافة جديدة للعمل الدولى فى تحقيق طموحات القارة الأفريقية.. وأن القمة البريطانية الإفريقية إضافة جديدة للعمل الدولي للنهوض بقارتنا

السيسي: القمة البريطانية الإفريقية إضافة للعمل الدولي للنهوض بالقارة





بالفيديو.. نص كلمة الرئيس السيسي بافتتاح قمة الاستثمار الأفريقية بلندن

















الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركون بقمة الاستثمارالبريطانية





السيسي وجونسون وزعماء إفريقيا يشاركون في حفل استقبال بقصر باكنجهام

رئيس وزراء موريشيوس برافيند كومار جوجناوث..









كما التقى فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية









الجالية المصرية بلندن تنظم وقفة تأييد للرئيس السيسي









الرئيس السيسي: سعدت كثيرا بحفاوة استقبال أبناء الجالية المصرية بلندن





وعلى صعيد السياسة الخارجية..



بحث وزير الخارجية سامح شكري العلاقات الثنائية مع نظيره البريطاني





"شكري" يبحث مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك









بالصور .. وزير الطيران يبحث مع سفير كندا سبل التعاون بين البلدين









بدر: دور مصر البارز اهلها لرئاسة مجموعة افريقيا بمنظمات روما الثلاث

الإمام الأكبر: الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي





رئيس الوزراء لنظيره السوداني: نتمنى للعلاقات التاريخية دوام الأزدهار



وزير الأوقاف يبحث و نظيره الموريتاني تفعيل دور المركز الثقافي بنواكشوط

مفتي الجمهورية يستقبل وفد"واعظات ليبيا" ويؤكد ضرورة نشر المنهج الوسطي

سفير الهند بالقاهرة: العلاقات بين البلدين تضرب بجذورها في عمق التاريخ

مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب

"المصرية للشراكة من أجل التنمية" تنظم برنامج الإعلام والتعاون الإفريقي

نائب وزير الخارجية يفتتح المنتدى الدولى الثانى لإحصاءات الهجرة

وعلى المستوى المحلي..





بالصور..مدبولي: فتح مرحلة ثانية لتلقي الرغبات من مستحقي تعويضات النوبة





















الزراعة تستعرض استراتيجية التنمية المستدامة حول التشجير وزراعة الغابات

تأجيل محاكمة 215 إخوانيا في قضية "كتائب حلوان" لـ 5 فبراير

وزير العدل: توجيه من الرئيس السيسي بوضع حلول جذرية لتعويض أهل النوبة





إطلاق هاشتاج "أنا أشارك في مراكب النجاة" تلبية لطلب المصريين بالخارج

وزير التعليم العالي: نعمل في 39 مشروعا قوميا

وزيرا البيئة والسياحة يبحثان صون المحميات الطبيعية وتنميتها سياحيا

الداخلية تواصل مشاركتها في المرحلة ال 11 من "كلنا واحد" لتوفير السلع

مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يطلق حملة توعوية لمواجهة غلاء المهور

بالصور.. افتتاح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران

قطع المياه عن مناطق بالقاهرة من 9 صباح الغد ولمدة 6 ساعات

وعلى الصعيد العالمي..









عون يترأس اجتماع أمني لبحث المواجهات العنيفة خلال التظاهرات اللبنانية

آلاف الأميركيين تظاهروا في فرجينيا تأييدا لحيازة الأسلحة

مقتل تسعة مدنيين بهجوم انتحاري في غرب تشاد

مصرع 6 من عناصر مليشيا الحوثي وجرح آخرين شرقي البيضاء اليمنية

محامو ترامب يدعون مجلس الشيوخ الى تبرئته "فورا"

سفير أمريكا بروسيا يتطلع للعمل مع موسكو لحل أزمة أفغانستان والكوريتين

أوكرانيا تصر على تسلم الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من إيران

واشنطن تدرس خططا لإضافة 7 دول جديدة لقائمة حظر الدخول لأمريكا

الحكومة السودانية وحركات دارفور تعلن تقدما في مفاوضات السلام

عضو بمجلس السيادة السوداني: الأمن مرهون بالنمو الاقتصادي





مسؤول روسي: ليس من مصلحة إيران تقليص التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

الرئيس الروسي يحيل إلى مجلس الدوما مشروع قانون التعديلات الدستورية

لليوم الثامن..الإرهابيون يواصلون احتجاز المدنيين بريفي إدلب وحلب

موسكو تحذر طهران من عواقب الانسحاب من حظر الانتشار النووي

الخارجية الباكستانية: خان يلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس

التشيك: وفاة رئيس مجلس الشيوخ ياروسلاف كوبيرا عن 72 عاما

غدا.. اجتماع للجنة الفنية للملكية الفكرية بالجامعة العربية

فلسطين:نجاحنا بترؤس الـ"77" يؤكد أحقيتنا في عضوية كاملة بالأمم المتحدة

السلمي يدين الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي على مسجد مأرب اليمني

الحريري: لبنان يتجه نحو المجهول وفريق تشكيل الحكومة منهمك في الخلافات

"الكرملين" : بوتين يلتقي القيادة الفلسطينية في "بيت لحم"

الدفاع الجزائرية: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بـ3 ولايات

البحرين تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مسجد في محافظة مأرب اليمنية

الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء وهدم ثلاثين منزلا في القدس

واقتصاديا..









السعودية تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في دافوس

9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بالمتوسط والصحراء الغربية

سفير مصر لدى السودان يشارك في افتتاح معرض الخرطوم الدولي



مصر وبريطانيا تعلنان إقامة شراكة اقتصادية لتنفيذ رؤية "مصر 2030"









معيط: إحالة مشروع قانون "المالية العامة" الجديد إلى مجلس الوزراء

المشاط: نتطلع لزيادة الشراكة مع مؤسسة تمويل التنمية البريطانية

نائب وزير المالية: مستمرون في التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية





"النقد الدولي" يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لعامي 2020 و2021

"المالية": إطلاق مبادرات حكومية جديدة لدعم الصناعة خلال 5 أشهر





المالية: حجم الاكتتاب على السندات الدولارية بلغ 6.8 مليار دولار

"اونكتاد": مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا خلال 2019

"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 6.7 مليار جنيه

التراس يبحث مع سفير بيلاروسيا آليات التعاون المشترك بمجالات الصناعة

البنك الدولي: "تكافل وكرامة" عامل رئيسي للمساهمة في القضاء على الفقر

الكهرباء: 23 ألفا و 250 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة وسط غياب للمحفزات

التمثيل التجاري: 9.4% زيادة في حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا

بريطانيا تطلق خدمة "بوابة النمو" لتعزيز التجارة والاستثمارات بأفريقيا

بريطانيا تدعم رائدات الأعمال بإفريقيا للوصول للأسواق الدولية

ميناء غرب بور سعيد يستقبل أكبر سفينة للحاويات بحمولة 169 ألف طن

القوى العاملة: تعيين 6544 شابًا بالقطاع الخاص بالبحر الأحمر

ورياضيا..





الاتحاد السكندري يفوز على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الدوري الممتاز





وزير الشباب والرياضة يطلق برنامج " تحدي الشباب " 2020

غدا.. الأهلي يطرح تذاكر مباراة النجم الساحلي التونسي بدوري إفريقيا

جوميز:لا بديل عن فوز الإسماعيلي على الاتحاد بالبطولة العربية

صحيفة إنجليزية: مانشستر يونايتد لن يتمكن من استعادة سانشيز

كاسونجو: سعيد بعودتي للزمالك.. وهدفنا حصد البطولات بالموسم الحالي

دجوكوفيتش يتأهل لثاني أدوار بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

إقبال كبير من المتطوعين للمشاركة في الأولمبياد الخاص "مصر 2020"

وادي دجلة يفوز على أسوان 3 - 1 في الدوري الممتاز

مصر تستضيف البطولة العربية للرماية فبراير القادم

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على نظيره الجابوني 36-17 ببطولة أفريقيا

صبحي يشارك بإجتماع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات

الجهاز الطبي للأهلي يؤكد تحسن حالة رمضان صبحي

الزمالك يؤدى تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبى الكونغولى بدوري أفريقيا

مذكرة تفاهم بين "الرياضة" ومجموعة طلعت مصطفى لرعاية لاعبى الأوليمباد

إصابة لاعب طائرة الأهلي محمود رؤوف بتمزق في العضلة الخلفية

عبد الحفيظ:لابديل عن الفوز أمام النجم الساحلي ..ونثق في قدرات اللاعبين

وزير الشباب والرياضة يطلق برنامج تحدي الشباب 2020

اليوم ..الإسماعيلى يبدأ الاستعداد للموقعة المصيرية أمام زعيم الثغر

المصري محمد صفوت يودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

وفي نشرة المساء..





الإمام الأكبر: الأزهر يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي



مرصد الإفتاء: مؤتمر برلين يضع حدا للأطماع التركية في ليبيا



عبد الغفار: "365 صحة" يحقق التواصل بين المواطنين والمستشفيات الجامعية



"شكري" يبحث مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية ذات الاهتمام المشترك



رئيس الوزراء لنظيره السوداني: نتمنى للعلاقات التاريخية دوام الأزدهار



"التضامن بالبرلمان": الشباب ركيزة التنمية وأساس مكافحة الإرهاب



وزير الأوقاف يبحث و نظيره الموريتاني تفعيل دور المركز الثقافي بنواكشوط



بمناسبة عيد الشرطة.. وفد من الداخلية لزيارة مرضى المعهد القومي للأورام



"الري": إزالة 40 حالة تعد على نهر النيل في 8 محافظات اليوم



الجالية المصرية بلندن تنظم وقفة تأييد للرئيس السيسي



"التعليم": أولى وثانية ثانوي سنوات نقل وليست تراكمية



قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام إنشاء "جامعة سيناء"



مفتي الجمهورية يستقبل وفد"واعظات ليبيا" ويؤكد ضرورة نشر المنهج الوسطي



إنطلاق حملة طرق الأبواب بالبحيرة ضمن مبادرة "مراكب النجاة"



"معلومات الوزراء" يؤكد حرصه على دعم مؤسسات الدولة



"التضامن بالنواب": السيسي وضع استراتيجيات ناجحة للإصلاح الاقتصادي



الداخلية تواصل مشاركتها في المرحلة ال 11 من "كلنا واحد" لتوفير السلع



البابا تواضروس يستقبل محافظ الإسكندرية للتهنئة بعيد الغطاس



سفير الهند بالقاهرة: العلاقات بين البلدين تضرب بجذورها في عمق التاريخ



مصر تدين الاعتداء على معسكر تابع للجيش اليمني في محافظة مأرب



السيسي يؤكد حرصه على تعزيز التعاون مع موريشيوس بمختلف المجالات



السيسي يعرب عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية مع الكونغو الديمقراطية



الخارجية الباكستانية: خان يلتقي ترامب على هامش منتدى دافوس



التشيك: وفاة رئيس مجلس الشيوخ ياروسلاف كوبيرا عن 72 عاما



فلسطين:نجاحنا بترؤس الـ"77" يؤكد أحقيتنا في عضوية كاملة بالأمم المتحدة



السلمي يدين الاعتداء الإرهابي لميليشيا الحوثي على مسجد مأرب اليمني



الحريري: لبنان يتجه نحو المجهول وفريق تشكيل الحكومة منهمك في الخلافات



الدفاع الجزائرية: ضبط 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بـ3 ولايات



الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء وهدم ثلاثين منزلا في القدس



الاتحاد الأوروبي: سنناقش كافة الخيارات لوقف رسمي لإطلاق النار في ليبيا



أبو الغيط يدين الهجوم الحوثي على معسكر تدريب للقوات اليمنية



المالية: حجم الاكتتاب على السندات الدولارية بلغ 6.8 مليار دولار



"اونكتاد": مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر بأفريقيا خلال 2019



"المالية" تطرح سندات خزانة بقيمة 6.7 مليار جنيه



"النقد الدولي" يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2020- 2021

التراس يبحث مع سفير بيلاروسيا آليات التعاون المشترك بمجالات الصناعة



البنك الدولي: "تكافل وكرامة" عامل رئيسي للمساهمة في القضاء على الفقر



تراجع جماعي لمؤشرات البورصة وسط غياب للمحفزات



مصر تستضيف البطولة العربية للرماية فبراير القادم



منتخب مصر لكرة اليد يفوز على نظيره الجابوني 36-17 ببطولة أفريقيا



صبحي يشارك بإجتماع قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات









































