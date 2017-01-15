جنايات القاهرة: براءة رئيس حي الدقي السابق في قضية رشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه, ببراءة رئيس حي الدقي السابق ومقاولين ومحام من اتهامهم في قضية رشوة .



تضمنت تحقيقات النيابة,إدلاء المتهمين باعترافات حول قيام رئيس الحي بابتزاهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة, مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة .

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس حي الدقي لتقاضيه 250 ألف جنيه, وطلب وحدة سكنية قيمتها نحو مليوني جنيه بشارع البطل أحمد عبد العزيز على سبيل الرشوة من صاحبي إحدى شركات المقاولات .

وتضمنت الوقائع قيام رئيس الحي بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطية من صاحب أحد شركات المقاولات وعبر أحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة , مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وهى التي تحقق أرباح بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد على 10 ملايين جنيه .



