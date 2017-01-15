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مصر تؤكد على حقوق قبرص وسيادتها على مواردها بمنطقة شرق المتوسط

مصر تؤكد على حقوق قبرص وسيادتها على مواردها بمنطقة شرق المتوسط

مصر تؤكد على حقوق قبرص وسيادتها على مواردها بمنطقة شرق المتوسط

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أعرب المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الأحد ١٩ يناير الجاري، عن تأكيد مصر على حقوق جمهورية قبرص وسيادتها على مواردها في منطقة شرق المتوسط، وذلك في إطار ما يقضي به القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك المناطق التي منحت فيها قبرص ترخيصاً للتنقيب البحري عن النفط والغاز.

 وحذر المتحدث باسم الخارجية من تداعيات أي إجراءات أحادية تنتهك الحقوق القبرصية وتهدد أمن واستقرار منطقة شرق المتوسط، مُؤكداً على ضرورة الالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.



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